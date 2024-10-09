DEM Parti sorusuna Erdoğan'dan ilginç cevap: Rüya ne diyorsun?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



MHP lideri Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşması için Erdoğan grup toplantısında, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını takdirle karşılıyor, Türk demokrasisi ve 85 milyonun kardeşliği adına çok kıymetli buluyoruz. Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından anlaşılmasını ümit ediyoruz. Beklentimiz, hiçbir ayrım yapmadan meclisteki tüm siyasi partilerin de bu yaklaşımla hareket etmesidir" ifadelerini kullandı.



Grup toplantısı sonrası Erdoğan'a "Her türlü iş birliğine açığız dediniz ama DEM Partililer somut adım yok diyorlar. Somut adım olacak mı? Somut adım olabilir mi? Bekleyelim mi?" sorusu iletildi.



Erdoğan, bu soruyu kendisi yanıtlamak yerine bir muhabire iletti. Cumhurbaşkanı "Rüya ne diyorsun?" dedi.



Erdoğan'ın soruyu ilettiği A Haber muhabiri Rüya Akkuş ise "Somut adım beklemeden siyasette ılımlı iklimi sürdürelim" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Cevabı verdi" dedi. Ardından muhabir soruyu bir kez daha iletti. Erdoğan bu kez de "Rüya cevabı verdi" diye konuştu.