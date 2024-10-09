Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti sorusuna Erdoğan'dan ilginç cevap: Rüya ne diyorsun? /09 Ekim 2024 16:32

DEM Parti sorusuna Erdoğan'dan ilginç cevap: Rüya ne diyorsun?

Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken DEM Parti ile ilgili bir soru karşısında ilginç bir adım attı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP lideri Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşması için Erdoğan grup toplantısında, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını takdirle karşılıyor, Türk demokrasisi ve 85 milyonun kardeşliği adına çok kıymetli buluyoruz. Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından anlaşılmasını ümit ediyoruz. Beklentimiz, hiçbir ayrım yapmadan meclisteki tüm siyasi partilerin de bu yaklaşımla hareket etmesidir" ifadelerini kullandı.

Grup toplantısı sonrası Erdoğan'a "Her türlü iş birliğine açığız dediniz ama DEM Partililer somut adım yok diyorlar. Somut adım olacak mı? Somut adım olabilir mi? Bekleyelim mi?" sorusu iletildi.

Erdoğan, bu soruyu kendisi yanıtlamak yerine bir muhabire iletti. Cumhurbaşkanı "Rüya ne diyorsun?" dedi.

Erdoğan'ın soruyu ilettiği A Haber muhabiri Rüya Akkuş ise "Somut adım beklemeden siyasette ılımlı iklimi sürdürelim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Cevabı verdi" dedi. Ardından muhabir soruyu bir kez daha iletti. Erdoğan bu kez de "Rüya cevabı verdi" diye konuştu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DEM Parti sorusuna Erdoğan'dan ilginç cevap: Rüya ne diyorsun? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:20:01