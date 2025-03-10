Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti yeni İmralı turuna başlıyor /10 Mart 2025 10:11

DEM Parti yeni İmralı turuna başlıyor

DEM Parti heyetinin siyasi partilere ziyaretlerinin ikinci turu başlıyor. Heyet ilk olarak bugün CHP'yi ziyaret edecek. 17 Mart'ta ise Cumhur İttifakı ortaklarıyla görüşmeler gerçekleştirilecek.

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DEM Parti heyetinin ikinci siyasi parti turu başlıyor. Heyet, ilk ziyaretini Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) gerçekleştirecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

CUMHUR İTTİFAKI'YLA GÖRÜŞME 17 MART'TA
DEM heyeti, 17 Mart Pazartesi günü Cumhur İttifakı ortaklarını ziyaret edecek. Heyetin MHP ile yapacağı görüşme saat 11.00'de, AKP ile randevusu ise saat 14.00'te gerçekleşecek. Her iki buluşma da Meclis'te yapılacak. 
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