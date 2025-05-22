DEM Parti'den Bahçeli'ye komisyon cevabı

DEM Parti Meclisi (PM), yeni süreci ve siyasal gelişmeleri değerlendirmek üzere Genel Merkez’de toplandı. Toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan önemli açıklamalar yaptı.





TBMM’de komisyon kurulması önerisini önemli bulduklarını dile getiren Bakırhan ‘Birlikte yaşamayı öğrenemezsek birlikte bir felaketin içerisine sürüklenebiliriz’ dedi.





'YENİ İTTİFAKLAR KURULUYOR'

Bakırhan’ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:





Ukrayna savaştan yanıyor. Gazze İsrail saldırılarıyla kanıyor. Irak belirsiz, Suriye paramparça. İsrail’in saldırıları ve güvenlik politikalarıyla belirsiz. Ortadoğu körfez ülkelerinin öncülüğünde savaşla dizayn ediliyor. Eski ittifaklar birer birer çöküyor. Yeni ittifaklar kuruluyor. Yeni diplomasi ve yeni güvenlik arayışları devam ediyor. Ortadoğu’da dönüşmeyen, artık ayakta kalmayacak gibi bir tablo var.





'BARIŞ UMUDUNU BALTALAMAYIN'

Bazı oyunbazlar demokratik toplum ve barış sürecini basit bir pazarlık sanıyorlar, biz de üzülerek izliyoruz. Oysa bu bir pazarlık değil, bir varoluş meselesidir. Sadece Kürt meselesini çözmüyoruz, Türkiye’yi ve bölgeyi gelecek yüzyıla da hazırlıyoruz. Süreç karşıtlarına bir kez daha seslenmek istiyorum: İkbaliniz için barış umudunu baltalamayın. Bu topraklara artık korku ve paranoya ekmeyi lütfen bırakın. Ayrıştırma politikalarının hasadı Kars’tan Edirne’ye kadar yalnızca ve yalnızca acı ve gözyaşı geçiriyor. Birlikte yaşamayı öğrenemezsek birlikte bir felaketin içerisine sürüklenebiliriz.





MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla başlayan süreci değerlendiren Bakırhan, şunları söyledi: Artık felaket değil selamet yolunu seçtik.





'MECLİS SÜRECİN GÜVENCESİDİR'

Bakırhan, Devlet Bahçeli’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde komisyon kurulması önerisine ilişkin de konuştu. Bakırhan ‘Bu yeni sözleşmenin mutfağı tabii ki Meclis’tir. Biz de bunu defalarca söyledik. Aslında gezdiğimiz bugüne kadar görüştüğümüz siyasi parti ve toplumsal kesimler de aynı şeyi söylediler. Barış ve demokratik dönüşüm ancak Meclis çatısı altında gerçek anlamını bulur. Meclis aynı zamanda sürecin denetleyicisi ve şeffaflığında güvencesidir’ dedi.





'BARIŞI SAĞLAYACAK ROTADA OLACAĞIZ'

Türkiye’de hem dünya hem de bölgedeki yaşanan jeopolitik fırtınalarda kendisine yeni bir yol, yeni bir rota çıkmaya çalışıyor ve işte tam bu noktada önümüzde iki yol var. Ya kriz kaos devam edecek ya da selamet yolu içerisinde Türkiye barışını sağlayarak doğru bir rotada yol alacağız. Tarihin dönüm noktalarında hep beraber biliyoruz. Uluslar ya yükselir ya da çökerler. İşte tam da böylesi bir aslında kritik eşikte bulunuyoruz.





Toplumu ikna etmek bizim en temel vazifemizdir. Köprüler kurmak da bizim temel sorumluluğumuzdur. Bunun için doğru bir dile, kapsayıcı bir örgütlenme tarzına ihtiyaç var. Yeni bir dönem, yeni bir siyaset derken aslında biraz burayı işaret ediyoruz. Polemik değil, paylaşım dili kullanmalıyız. Dışlama değil, içerme diliyle hareket etmeliyiz. Kutuplaştırma değil, kucaklama dilini kullanacağımız yeni bir göreve girdik.