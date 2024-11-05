Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti'den Bahçeli'ye: Uzattığın eli tuttuk diğer elini ortağın parçaladı /05 Kasım 2024 15:41

DEM Parti'den Bahçeli'ye: Uzattığın eli tuttuk diğer elini ortağın parçaladı

DEM Parti, Meclis Grup Toplantısı'nı kayyım atanan Mardin'de gerçekleştirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yanıt vererek "Bize uzattığın eli biz tuttuk. Ama diğer elini ortağın parçaladı. Bize uzattığın elde sorun yok, diğer elini baltalayan ortağında sorun var" ifadelerini kaydetti.

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DEM Parti, Meclis Grup Toplantısı'nı, kayyımın atandığı Mardin'de yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken MHP lideri Devlet Bahçeli’nin söylemlerine cevap vererek "Bize uzattığın eli biz tuttuk. Ama diğer elini ortağın parçaladı. Bize uzattığın elde sorun yok, diğer elini baltalayan ortağında sorun var" ifadelerini kullandı.

DEM Parti, Meclis Grup Toplantısı'nı Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine kayyum atanan Mardin'de gerçekleştirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yaptıkları açıklamada kayyum atamalarına tepki göstererek yaşananları eleştirdi.

BAHÇELİ'YE YANIT VERDİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına cevap veren Bakırhan, "Sayın Bahçeli, bize uzattığın eli biz tuttuk. Ama diğer elini ortağın parçaladı. Bize uzattığın elde sorun yok, diğer elini baltalayan ortağında sorun var. Madem bir çözüm istiyorsun, kayyum anlayışından vazgeç. Madem çözüm istiyorsun, önce tecriti kaldır. Madem çözüm istiyorsun, hukuka uygula." ifadelerini kullandı.



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