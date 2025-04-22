DEM Parti'den Bakan Tunç’a randevu talebi: İşte heyette yer alacak isimler

BAKAN TUNÇ'TAN RANDEVU TALEP EDİLDİ
Alınan bilgiye göre DEM Parti, İmralı Heyeti'nin yürüttüğü sürece devam edecek. Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile hukuktan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'ın yer alacağı heyet, bu hafta görüşmek için Adalet Bakanı Tunç'tan randevu istedi. Heyette Pervin Buldan yer almayacak.
GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
DEM Heyeti'nin Adalet Bakanı Tunç ile görüşmesinde, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılarak çalışma koşulları oluşturulması, hasta mahkumların salıverilmesi, Ceza İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nda düzenlemeler yapılmasına ilişkin konuların gündeme getirilmesi bekleniyor.