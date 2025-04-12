DEM Parti'den bir kritik ziyaret daha: Pervin Buldan açıkladı





ÖNDER 'ÇOK DAHA UMUTLUYUZ' DEMİŞTİ





‘ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞECEĞİZ’





‘PARLAMENTODA BİR ÇOK TEMASTA BULUNACAĞIZ’





'EN KISA SÜREDE ÖCALAN'I ZİYARET EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan Perşembe günü DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan’ı Beştepe’de ağırladı.13 yıl aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti arasında ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleşirken, görüşmede AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.Görüşmenin ardından kısa bir değerlendirme yapan Sırrı Süreyya Önder, “Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz. Bu konuda sayın cumhurbaşkanı oldukça önemli bir yerde duruyor. Amacımız barışı sağlamak” ifadelerini kullanmıştı.Önder’in ardından heyette yer alan ve Cumhurbaşkanı ile görüşen Pervin Buldan da görüşmeye dair konuştu.Medya Haber'e konuşan Buldan, süreçte ‘yeni bir aşamaya’ geçildiğini belirterek, önümüzdeki hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceklerini açıkladı.Bu görüşmenin de önemli bir görüşme olacağını ifade eden Buldan, ”İşte belki de çıkarılacak olan yasaları orada gözden geçireceğiz, tartışacağız, nelerin yapılması gerektiğine dair fikir alışverişi yapacağız” şeklinde konuştu.Buldan, görüşmenin Adalet Bakanı Tunç ile sınırlı kalmayacağını da belirterek, parlamentoda yasaların çıkmasıyla ilgili birçok temasta bulanacaklarını da dile getirdi.İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Öcalan ile en kısa zamanda görüşmek istediklerini ifade eden Buldan, henüz tarihin belli olmadığını belirtti.Kendilerinin yaptığı her talebin en kısa zaman gitmek üzere olduğunu söyleyen Buldan, başvurularının yetkililere ulaştırılmasının ardından onların belirlediği tarihte gittiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını, ayrıntılarını terör örgütü lideri Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya kısa bir süre içinde ziyaretin gerçekleşeceğini söyleyen Buldan, Adalet Bakanı ile yapacakları görüşmenin ardından ziyaretin gerçekleşebileceğini belirtti.