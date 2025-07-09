DEM Parti'den Demirtaş hamlesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş hakkındaki 8 Temmuz 2025 tarihli kararında Selahattin Demirtaş’ın ve Kobane Davası kapsamındaki tutuklulukların hukuka aykırılıını bir kez daha teyit ettiği vurgulandı ve AİHM kararlarının uygulanması ve verilen kararların gereği olarak dava kapsamında tutuklu yargılananların derhal serbest bırakılması için bir genel görüşme açılması talep edildi.





DEM Parti Grup Başkanvekilleri, HDP’li eş başkanlar, milletvekilleri ve parti üyeleri dahil olmak üzere toplam 108 siyasetçinin yargılandığı Kobani davasında AİHM kararlarının uygulanarak siyasetçilerin serbest bırakılmaları için TBMM’de genel görüşme açılmasını talep etti.Genel görüşmenin gerekçesinde davanın siyasi amaçlarla yürütülen bir yargılama süreci olduğu ifade edildi: "Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümüne katkı sunan siyasetçilerin hukuka aykırı biçimde onlarca yıllık hapis cezalarına çarptırılması ve pek çoğunun uzun yıllardır tutuklu bulunması hem hukuk devleti ilkeleri hem de vicdani ve siyasi açıdan kabul edilemez bir durumdur. Bu davanın seyri ve gelinen aşamada yargılananların durumu, toplumsal barışın ve ortak yaşam iradesinin güçlenmesine yönelik çabaların önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir."Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın 20 Eylül 2019 tarihinden itibaren devam eden tutukluluğuna dair yaptığı başvuruyla ilgili olarak, 8 Temmuz 2025 tarihinde verdiği kararında;Başvurucunun suç işlediğine dair makul bir şüphenin olmaması nedeniyle, AİHS’nin 5/1 maddesinde düzenlenen kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının,Başvurucunun dört yılı aşkın süredir ilgili ve yeterli gerekçe olmadan tutukluluk halinin sürdürülmesi nedeniyle AİHS’nin 5/3 maddesinde düzenlenen gerekçeli karar hakkının,Anayasa Mahkemesi’nin başvurucunun uzun tutukluluğa dair başvurusu hakkında dört yılı aşkın süredir karar vermemesini, AİHS’nin 5/4 maddesinde düzenlenen tutukluluğun yasallığı hakkında hızlı bir şekilde karar verilmesi hakkının,Başvurucunun ve avukatlarının soruşturma dosyasına erişimine izin verilmemesi nedeniyle AİHS’nin 5/4 maddesinin,Başvurucunun siyasi saiklerle özgürlüğünden alıkonulması nedeniyle özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edilmesiyle ilişkili olarak AİHS’nin 18. Maddesinde düzenlenen hak ve özgürlüklerin gerekçesiz şekilde kısıtlanma yasağının ihlal edildiğine karar verdi.