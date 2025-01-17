Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti'den 'İmralı' açıklaması /17 Ocak 2025 10:27

DEM Parti'den 'İmralı' açıklaması

DEM Parti'den İmralı görüşmesine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada "Tüm görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir" denildi.

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DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan  ve Meclis'teki siyasi partilerle yapılan görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada "Tüm görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir. Sayın liderler ve heyetleri, ilkesel olarak barış sürecine desteklerini bildirmişlerdir. Bununla birlikte çeşitli hususlarda kaygı ve önerileri de olmuştur. Bunlar da temelde sürecin şeffaflığı ve TBMM bünyesinde yürümesi/yürütülmesi hususlarında toplanmaktadır" denildi.

Açıklamada, "Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşliğe odaklandığımız bu dönemde, yazılı ve görsel basında zaman zaman karşılaştığımız ayrıştırıcı ve önyargılı üslup ve bunun yarattığı spekülasyon alanı işimizi güçleştirmektedir. Bu sürece dair herkesin, her toplumsal kesimin beklentileri ve ümitleri olduğu kadar kaygıları, hassasiyetleri ve soru işaretleri de vardır. Bunun bilincindeyiz. Hal böyle iken, kulaktan dolma dahi denilemeyecek uydurma söylemleri üreterek dolaşıma sokmak ve yer yer ahlaki sınırları dahi zorlayıcı gündemler oluşturmaya çalışmak, olsa olsa sonucu itibariyle savaş çığırtkanlığına bağlanmaktır" ifadeleri kullanıldı. 
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