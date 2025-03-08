DEM Parti'den, MHP'ye kritik ziyaret!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşması ve sonrasında yaptığı tarihi çağrı; geçtiğimiz günlerde ivme kazandı. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan 'silah bırakma ve fesih' çağrısı yaptı. Bunun ardından terör örgütü PKK ateşkes ilan etti.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından DEM Parti, yeni sürece ilişkin siyasi partilere ziyaretler düzenleyeceğini açıkladı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, ilk ziyaretini 10 Mart Pazartesi günü CHP Genel Merkezi'ne yapacak.



DEM Parti'nin MHP ile olan kritik ziyaretinin tarihi ise 17 Mart olarak belirlendi. DEM Parti'den yapılan açıklamada yer, saat ve heyet bilgilerinin netleşince paylaşılacağı kaydedildi.