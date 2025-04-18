DEM Parti'den Önder'in sağlık durumuna ilişkin kritik açıklama





HASTANEDEN AÇIKLAMA

Şişli Florence Nightingale Hastanesi bu sabah yaptığı açıklamada Önder'in genel durumunda bir değişiklik olmadığı belirtilerek "Yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam ediyor" bilgisi paylaşıldı.









'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETLERİ İÇİN ÇAĞRI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Saat 22.41'de kalbi duran Önder'e ilk müdahale 112 ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Acil serviste 10 dakika kalp masajı yapılan Önder'in kalbi saat 23.05'te bir kez daha durdu. Acilen ameliyata alınan Önder'in ameliyatı saat 23.35'te başladı ve yaklaşık 12 saat sürdü.Son açıklamayı ise DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptı. Doğan'ın açıklamaları şöyle:"Kötü haber yok, durumu stabil. Süreç şimdi öngörüldüğü şekilde gidiyor. Sırrı Süreyya Önder yaşam mücadelesi verirken de çalışıyor, bizi birleştirmeye devam ediyor.Farklı siyasi görüşlerden insanlar burada birleştiler. Bu gücün Sırrı Süreyya Önder'i kaldıracağına inanıyoruz.Yapılması gereken her şey büyük bir hassasiyetle yapılıyor. Emin ellerde.Bugün itibarıyla il örgütümüz ve ilçe örgütlerimiz ziyaretleri ağırlamaya başladı. Sonuç olarak bir hastane ortamındayız. Tüm hastane ekibine teşekkür ederiz ama insanlar buraya sağlık hizmeti için geliyorlar. Sağlık hizmetine erişimi engellememek için bu yükü paylaşmak istedik."