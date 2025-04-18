DEM Parti'den Önder'in sağlık durumuna ilişkin kritik açıklama

HASTANEDEN AÇIKLAMA
Şişli Florence Nightingale Hastanesi bu sabah yaptığı açıklamada Önder'in genel durumunda bir değişiklik olmadığı belirtilerek "Yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam ediyor" bilgisi paylaşıldı.
'KÖTÜ HABER YOK, DURUMU STABİL'
Son açıklamayı ise DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptı. Doğan'ın açıklamaları şöyle:
"Kötü haber yok, durumu stabil. Süreç şimdi öngörüldüğü şekilde gidiyor. Sırrı Süreyya Önder yaşam mücadelesi verirken de çalışıyor, bizi birleştirmeye devam ediyor.
Farklı siyasi görüşlerden insanlar burada birleştiler. Bu gücün Sırrı Süreyya Önder'i kaldıracağına inanıyoruz.
'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETLERİ İÇİN ÇAĞRI
Yapılması gereken her şey büyük bir hassasiyetle yapılıyor. Emin ellerde.
Bugün itibarıyla il örgütümüz ve ilçe örgütlerimiz ziyaretleri ağırlamaya başladı. Sonuç olarak bir hastane ortamındayız. Tüm hastane ekibine teşekkür ederiz ama insanlar buraya sağlık hizmeti için geliyorlar. Sağlık hizmetine erişimi engellememek için bu yükü paylaşmak istedik."