Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti'den PKK'nın silah bırakmasına ilişkin flaş açıklama! /30 Haziran 2025 19:37

DEM Parti'den PKK'nın silah bırakmasına ilişkin flaş açıklama!

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, terör örgütü PKK'nın ne zaman silah bırakacağına dair bir soruya yanıt verdi. Temelli, tüm Türkiye'nin beklediği bu hamle için "Önümüzdeki hafta olma olasılığı var gibi gözüküyor" dedi.

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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP kurultayının iptalinin talep edildiği davada duruşmanın 8 Eylül'e ertelenmesi hakkında Temelli, mahkemenin bu davayı doğrudan reddetmesi gerektiğini ifade etti. Sezai Temelli, "YSK'nın vermiş olduğu karara karşılık bir yargı sürecini işletemezsiniz. Bu, anayasaya da mevcut yasalara da aykırı bir şey" diye konuştu.

'KOMİSYONUN HAYATA GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ'

Ülkenin merakla takip ettiği "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin de konuşan Temelli, komisyon çalışmalarının bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini söyledi. Grup Başkanvekili, "Bu konudaki önerilerimizi yazılı olarak yarın Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ileteceğiz. Kendileri, partilerden gelen öneriler çerçevesinde geniş bir konsensüse ulaşarak, komisyonu hayata geçirecek diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Sezai Temelli, bir basın yayın kuruluşunda terör örgütü PKK'nın temmuz ayı içerisinde silah bırakacağına dair yayımlanan haberle alakalı "Bizde böyle bir bilgi yok. Bu gelişmelerin önümüzdeki hafta olma olasılığı var gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME ZAMAN?

Temelli, DEM Parti heyetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi partilerle görüşme takvimine dair soruyu ise "Sayın Pervin Buldan, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ayın 8'i, 9'u gibi Cumhurbaşkanıyla, daha sonra da siyasi partilerle görüşüp, ondan sonra İmralı'ya gitme niyetlerinin olduğunu söylemişlerdi. Sanırım bu takvim işleyecek" diye yanıtladı.
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