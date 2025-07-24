DEM Parti'den 'Rojava modeli' açıklaması

“Çözüm süreci güven inşa eden demokratik adımlar gerektiriyor”



DEM Parti, bildiride Türkiye’de kalıcı barış ve demokratik çözüm için atılması gereken adımlara dikkat çekerek, sürecin zamana yayılmasından ziyade güven tesis eden somut demokratik uygulamaların önemine işaret etti. Parti, Meclis'te kurulması planlanan komisyonun tarihi bir işlev göreceğini ve bu sürece yapıcı katkı sunacaklarını belirtti.



“Rojava modeli geleceğin yolunu gösteriyor”



Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin öncülüğünde kurulan özerk yapıya atıfta bulunulan açıklamada, Rojava’da binbir emek ve bedelle oluşturulan sistemin, sadece Kürt halkı değil, tüm bölge halkları için gerçek bir çözüm alternatifi olduğu ifade edildi. Suriye’deki çok kimlikli, çok inançlı yapının tekçi devlet anlayışıyla bastırılmasının sorunları derinleştirdiği kaydedildi.



“Suriye’nin geleceği halkların özgür iradesiyle şekillenmeli”



Bildiride, son aylarda Suriye’de Alevilere, Hıristiyanlara ve Dürzilere yönelik saldırılara dikkat çekilerek, ülkenin yeniden iç savaşın eşiğine geldiği belirtildi. Bu çatışmaların çözümünün, Suriye halklarının tüm kesimlerinin özgür iradeleriyle ülkenin inşasına katılmasından geçtiği vurgulandı.



Öcalan’ın çağrısına atıf: “Çözüm anayasal zemine kavuşmalı”



DEM Parti, Abdullah Öcalan’ın 9 Temmuz tarihli mesajında yaptığı “demokratik siyaset” ve “bütüncül hukuk” çağrısını hatırlatarak, çözümün anayasal çerçeveye kavuşmasının önemine dikkat çekti. Bildirgede, TBMM’nin bu süreçte öncü rol üstlenmesi gerektiği ve halkların eşitliğine dayalı yeni bir toplumsal sözleşme hedeflendiği belirtildi.



“Somut adımlar barışın ve birlikte yaşamın önünü açar”



PKK’nın silah bırakmasının ardından doğacak demokratik ortamın, Kürt sorununun kalıcı çözümünü tartışmaya açacağı ifade edilen açıklamada, bu süreçte atılacak her adımın, Türkiye'de demokrasiye, barışa ve eşit yurttaşlık zeminine katkı sunacağı vurgulandı.



DEM Parti, tüm topluma sürece güçlü ve kararlı katılım çağrısı yaparken, iktidarın zaman kaybetmeden somut demokratik adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.