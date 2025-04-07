DEM Parti'den sert 'silah bırakma' çıkışı!

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.





"İktidar, 27 Şubat’tan bugüne kadar adeta bir donma hali yaşıyor" diyen Temelli, şu ifadeleri kullandı:





"İPE UN SERMEYE SON VERİN"

"İktidar, 27 Şubat’tan bugüne kadar adeta bir donma hali yaşıyor. Sürekli aynı şeyi duyuyoruz iktidardan, ‘Kongrelerini yapsın PKK, silah bıraksın.’ Peki kongreyi nasıl yapacaklar? Kongrenin nasıl yapılacağına dair hiçbir adım yok. Güvenliği, hukuku, kongrenin yapılma koşullarının konuşulması, kongreye Sayın Öcalan’ın nasıl katılacağı, hangi iletişimle orada bulunacağı... Bunlarla ilgili hiçbir şey konuşulmuyor.





Silah bırakma meselesinin aslında oyalamanın bir mottosu olduğunu, görünen kısmı olduğunu, arkasında büyük bir oyalamanın olduğuna herkes tanıklık ediyor. İpe un sermeye son verin. Ciddi, sahici olun, toplumun beklentilerini karşılayacak barış adımını atın. Demokratik toplumun gereği neyse o konuda da Meclis hazırdır. Meclis komisyon kurmaya ve müzakereleri geliştirmeye hazırdır."