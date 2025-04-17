Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder için yeni açıklama: Direniyor /17 Nisan 2025 17:31

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder için yeni açıklama: Direniyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklamalarda bulundu. Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder'in mücadele ettiğini direndiğini belirterek, "Kimsenin tereddüttü olmasın" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklamalarda bulundu.

'ÖNDER MÜCADELE EDİYOR, DİRENİYOR'

Önder'in mücadele ettiğini, direndiğini ifade eden Bakırhan kimsenin tereddüt etmemesini isteyerek "Türkiye'nin en iyi hastanelerinden birisindeyiz. En iyi hekimlerinin yaptığı bir operasyonla karşı karşıyayız. Tereddüde yer yok" şeklinde konuştu.

Bakırhan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Kurtulmuş olmak üzere, tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum.

'TÜRKİYE HALKLARI HEP BERABER BURADAYDI'

Mücadele ediyor, direniyor. Bu mücadele ve direnişin de sağlıklı, sağlıklı bir şekilde bize kavuşmasıyla olabileceğini umuyoruz, bekliyoruz. Bu, bu günler çok tarihi günlerdi. Siz de hep beraber izlediniz. Türkiye halkları hep beraber buradaydı.

'EN ÇOK BARIŞ MÜCADELESİNDEN DOLAYI DAYANIŞTILAR'

Evet, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu da merak ettiler ama en çok onun barış mücadelesinden dolayı, demokrasi mücadelesinden dolayı, onurlu mücadelesinden dolayı dayanıştılar. Umarım bu Sırrı Süreyya Önder'e yapılan dayanışma, sahip çıkma önümüzdeki günlerde Sırrı Süreyya Önder'in uğruna sağlığını dahi verdiği barış mücadelesine de sahip çıkarak devam eder.

'KİMSENİN TEREDDÜDÜ OLMASIN'

Kimsenin tereddüdü olmasın. Türkiye'nin en iyi hastanelerinden birindeyiz. En iyi hekimlerinin yaptığı operasyonla karşı karşıyayız. Çok iyi hekimlerle Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşacağını umuyoruz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder için yeni açıklama:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:00:48