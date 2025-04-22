Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti'den yeni açıklama: 'Öcalan umutlu, Bahçeli'nin açıklamaları olumlu' /22 Nisan 2025 14:35

DEM Parti'den yeni açıklama: 'Öcalan umutlu, Bahçeli'nin açıklamaları olumlu'

PKK'nın feshi hakkında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Öcalan moralli, umutlu. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları yerinde, olumlu" dedi.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakırhan, PKK'nın silah bırakmasında İmralı Süreci'ni başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylediklerinin çok önemli olduğunu belirtip, "Silah bırakma, bıraktırma konusunda zaten Sayın Öcalan'ın bir çağrısı vardı. Bu bir sır değil. Gerekleri sanırım yerine getirilince herhalde muhatapları silahı bırakacaklarını söylemişlerdi. Umarım önümüzdeki günlerde çatışmaların, şiddetin, silahın, kavganın olmadığı, Sayın Ömer Çelik'in de dediği gibi güzel günler, güzel adımlar görürüz diyor." dedi.

Bakırhan, feshin tarihine ilişkin ve dördüncü İmralı ziyareti hakkında da şunları söyledi:

"Şimdi şöyle arkadaşlar, hani tarih konusunda bizim bilmemiz olanaksız. Örgüt kendisi buna karar veriyor ama Pervin Başkan'ın ilettiği çok önemli bir şey vardı.

İlk defa Sayın Öcalan'ı bu kadar moralli, bu kadar umutlu gördüm demişti. Bu çok iyi, çok önemli bir gelişme. Umarım bu moral ve umut Türkiye'nin tamamına sirayet eder.

Önümüz, grup toplantısında daha yeni daha farklı gündemleri konuşuruz diyoruz. "

"Efendim önümüzdeki grup toplantısında yeni gündemleri konuşuruz dediniz. Yani bu süre zarfında PKK'nın kendini feshetmesi olasılığı var mıdır acaba? Neye istinaden?" sorusuna da Bakırhan şu yanıtı verdi:

"Yani, Sayın Öcalan moralli, umutlu. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları yerinde, olumlu. AK Parti,sözcüsünün açıklamaları var. Daha öncesi Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Bütün bunları bir araya topladığımızda umutlu olmamamız için hiçbir sebep şu anda göremiyorum."
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