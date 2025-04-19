Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti'den yeni açıklama: Sırrı Süreyya Önder'in son sağlık durumu nasıl? /19 Nisan 2025 20:29

DEM Parti'den yeni açıklama: Sırrı Süreyya Önder'in son sağlık durumu nasıl?

Kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Önder'in genel durumunun stabil olduğunu bildirdi.

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Saat 22.41'de kalbi duran Önder'e ilk müdahale 112 ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Acil serviste 10 dakika kalp masajı yapılan Önder'in kalbi saat 23.05'te bir kez daha durdu. Acil ameliyata alınan Önder'in ameliyatı yaklaşık 12 saat sürdü.

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, hastanede tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumuna ilişkin sabah yaptığı açıklamada, "Aldığımız bilgilere göre durumu stabil devam ediyor. Tabii her zaman bu konu riskli" demişti.

DEM'DEN YENİ AÇIKLAMA

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan sosyal medya hesabından Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Doğan, Önder'in genel durumunun stabil olduğunu belirtti.

Doğan'ın açıklaması şöyle:

"Sevgili Sırrı Süreyya Önder’in genel durumu stabil, yoğun bakım tedavisi sürüyor. Şifa nöbetindeyiz, umutla bekliyoruz."
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