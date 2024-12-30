Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti'den yeni 'İmralı' kararı! /30 Aralık 2024 13:52

DEM Parti'den yeni 'İmralı' kararı!

DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından alınan yeni kararı açıkladı. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder cephesinden yapılan açıklamada, "Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği" denildi.

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Türkiye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrıların ardından, yeni bir sürece girilirken, DEM Partili isimler Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmesi gündeme oturdu.

Görüşme sonrası kısa bir yazılı açıklama yapılırken, "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

'ÇOK DAHA UMUTLUYUZ'
Konuya ilişkin Önder ve Buldan cephesinden yeni bir açıklama yapılırken, mesele ‘belirli bir olgunluğa ulaşıncaya kadar’ basına bir bilgilendirme sunulmayacağı bildirildi. Açıklamada, “Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz” denildi.

Konuya ilişkin açıklamanın tamamında şunlar belirtildi:

Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği. Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız.
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