Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti'den yeni Öcalan çıkışı: 'Bu saatten sonra 12 metrekarede tutamazsınız' /01 Eylül 2025 09:41

DEM Parti'den yeni Öcalan çıkışı: 'Bu saatten sonra 12 metrekarede tutamazsınız'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dün 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada, "Öcalan’ı bu saatten sonra 12 metrekarelik bir hücrede tutamazsınız. Kendi halkıyla buluşması gerekiyor. Öcalan’ın ‘umut hakkı’ artık tanınmalı." ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

2024 yılının Ekim ayında Bahçeli tarafından başlatılan yeni süreçte tartışma konularından birisi de yine Bahçeli'nin Türkiye gündemine soktuğu 'Umut hakkı'. PKK Lideri Öcalan için kullanılan bu kavram, süreç kapsamında zaman zaman gündem olmaya devam ediyor.

"YENİ DÖNEMİN EN GÜVENLİ LİMANI BARIŞ"
DEM Parti eş başkanlarından Tuncer Bakırhan, dün Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında yeni dönemin en güvenli limanının barış olduğunu söyledi:

Demokratik bir Türkiye mücadelesini başarıya ulaştırmak için bize büyük sorumluluklar düşüyor. Emek, bedel ve inançlı bir tutum olmasaydı bugün barışı konuşamazdık. Yeni bir dünya kuruluyor. Bunu göremeyenler kaybeder. Yeni dönemin en güvenli limanı barıştır. Toplar, tüfekler, tel örgüler güvenliği sağlamaz. Barış; emektir, mücadeledir. Kadın cinayetlerini önlemektir"

"ÖCALAN’I BU SAATTEN SONRA 12 METREKARELİK BİR HÜCREDE TUTAMAZSINIZ"
Bakırhan sözlerinin devamında Abdullah Öcalan hakkında 'umut hakkı'ndan söz ederek şunları dedi:

Öcalan’ı bu saatten sonra 12 metrekarelik bir hücrede tutamazsınız. Kendi halkıyla buluşması gerekiyor. Öcalan’ın ‘umut hakkı’ artık tanınmalı. Barış mücadeleyle kazanılır. Durarak bu süreci ilerletemeyiz. 40 yıllık mücadelemizden daha güçlü bir mücadele ortaya koymalıyız ki bu topraklara kalıcı barış gelsin.
