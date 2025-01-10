DEM Partili Akdeniz belediye eş başkanları gözaltına alındı

DEM PartiliAkdeniz Belediyesi eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile 4 belediye meclis üyesi gözaltına alındı. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Akdeniz Belediye Eşbaşkanlarımız Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Meclis üyelerimiz siyasi kumpasla gözaltına alındı. Mersin’in huzuru yine kayyumla bozulmaya çalışılıyor. Bu irade gaspı girişimini Mersin kabul etmeyecektir. Başta Mersin’in seçilmişleri olmak üzere tüm halkımızı, Akdeniz Belediyesi’nin gasp edilmesine karşı iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Bozan, Akdeniz Belediyesi önünde yaptığı açıklamada polisin kendilerine belediyeye kayyum atandığını ve bunun Mersin Valiliği sitesinde yayınlanacağını söylediğini belirtti.





4 Meclis üyesi de gözaltında

Anadolu Ajansı'nın haberinde gözaltına alınan DEM Partili meclis üyelerinin Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan olduğu ifade edildi. Haberde soruşturmanın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla başlatıldığı kaydedildi.





DEM Parti: Soruşturmanın 2024 yılına ait olduğu söyleniyor

DEM Parti Genel Merkezi'nden de konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada "AKP iktidarı halk iradesine karşı darbeci pratiklerinden vazgeçmiyor. Sabah saatlerinde Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanlarımız Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan ile 4 belediye meclis üyemiz gözaltına alındı. Halkın belediyesi daha önceki örneklerden tanık olduğumuz üzere kolluk marifetiyle ablukaya alındı, belediyeye giriş çıkışlar engellendi. Gözaltı ve kayyım gerekçesi yapılan soruşturmanın 2024 yılına ait olduğu söyleniyor" denildi.





"Bu yöntemlerin tamamını iktidarın yıllardır halk iradesine karşı yürüttüğü darbe pratiklerinden gayet iyi biliyoruz" diyen DEM Parti Genel Merkezi açıklamasında "İçeride ve dışarıda Kürt düşmanlığı yürüten, halk iradesine tahammül edemeyen iktidar ne yaparsa yapsın daha büyük kaybetmeye mahkumdur. Her yerde bu kayyımcı anlayışa karşı durmaya, halkımızın iradesini savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





CHP'den ilk tepki

Akdeniz Belediyesi eş başkanlarının gözaltına alınmasına Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk tepki CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan geldi. Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Akdeniz Belediyesi’ne gözaltılarla, kayyum atanmasının taşlarının döşenmesi demokrasiye, halkın iradesine vurulan bir darbedir. İktidarın sandıkta kazanamadığı belediyeleri masa başında gasp etmesini, kayyum zorbalığını reddediyoruz" dedi.