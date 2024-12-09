Samanyolu Haber /Gündem / DEM Partili Bakırhan konuştu Bahçeli alkışladı /09 Aralık 2024 22:35

DEM Partili Bakırhan konuştu Bahçeli alkışladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'da konuşmalar yapılıyor. MHP lider Bahçeli, DEM Parti adına konuşmasını yapan Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ı uzun uzun alkışladı. O anlar kameralara yansıdı.

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Komisyon safhası tamamlanan 2025 bütçesinin TBMM Genel Kurulu görüşmeleri de başladı.

Son zamanlarda DEM Partili isimlerle tokalaşması ve ardından yaptığı Öcalan çağrısı ile siyaset gündemine oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurulda olduğu anlarda dikkat çeken bir harekette bulundu.

DEM PARTİLİ BAKIRHAN'I UZUNCA ALKIŞLADI

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın konuşmasını Genel Kurulu salonunda dinledi. Bahçeli, konuşmasını tamamlamasının ardından Bakırhan’ı alkışladı.

Bakırhan da Bahçeli’ye başıyla selam verdi.
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