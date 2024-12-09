DEM Partili Bakırhan konuştu Bahçeli alkışladı

Komisyon safhası tamamlanan 2025 bütçesinin TBMM Genel Kurulu görüşmeleri de başladı.



Son zamanlarda DEM Partili isimlerle tokalaşması ve ardından yaptığı Öcalan çağrısı ile siyaset gündemine oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurulda olduğu anlarda dikkat çeken bir harekette bulundu.



DEM PARTİLİ BAKIRHAN'I UZUNCA ALKIŞLADI



MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın konuşmasını Genel Kurulu salonunda dinledi. Bahçeli, konuşmasını tamamlamasının ardından Bakırhan’ı alkışladı.



Bakırhan da Bahçeli’ye başıyla selam verdi.