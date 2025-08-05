DEM Partili Beştaş’ın ilk komisyon gündemi: AİHM ve AYM kararlarının uygulansın





1921 ANAYASASI’NA ATIF YAPTI





‘AİHM VE AYM KARARLARI UYGULANMIYOR’













‘UMUT HAKKININ UYGULANMASI GEREKİR’

İktidarın “Terörsüz Türkiye” diye tanımladığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki ( TBMM) ilk toplantıda adı “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” olarak değiştirilen komisiyonda DEM Partili iki üye de söz aldı. Toplantıda DEM Parti adına komisyon üyesi ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile DEM Parti Erzurum milletvekili Meral Danış Beştaş konuştu. İki vekil, Abdullah Öcalan için umut hakkı da gündeme geldi. Ayrıca Beştaş, AİHM ve AYM kararlarının uygulanmadığına dikkat çekti.DEM Parti, TBMM’de kurulan komisyonunda konuşmalar sürerken komisyonda yer alan iki üyesinin açıklamalarını web sitesinde yayınladı.Koçyiğit konuşmasında, “Bu sürecin başından bu yana Sayın Bahçeli’nin, Sayın Erdoğan’ın ve Öcalan’ın ortaya koyduğu güçlü çözüm iradesi; yine ana muhalefet partisi genel başkanı Sayın Özgür Özel’in yapıcı katkıları; yine Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan’ın, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’ın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan’ın ve TİP Genel Başkanı Sayın Erkan Baş’ın katkıları ve bugün burada adını sayamadığımız herkesin yapıcı katkıları için de çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.Beştaş ise konuşmasında ilk kez MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gündeme getirilen umut hakkı konusuna değindi.“1921 Anayasası yerinden yönetim, adem-i merkeziyetçilik ve çok kültürlülüğe dayalı bir ruh taşırken; 1924 Anayasası ile bu çoğulcu anlayış terk edilmiş, yerine tekçi anlayışa dayalı bir vatandaşlık tanımı getirilmiştir” diyen Beştaş konuşmasının devamında, “1924 Anayasasının 88. maddesinde yer alan ve herkesi tek tek kimliğe indirgeyen hüküm, Kürt halkının hukuken inkarının ve dışlanmasının başlangıç noktası olmuştur. Ancak komisyonumuz bir anayasa komisyonu değildir ve bu komisyonun işi de anayasa yapmak olmadığı için bu tartışmaları derinleştirmeden sadece bir tespitle geçmek istiyorum” sözlerine yer verdi.AİHM ve AYM kararlarının uygulanmadığına dikkat çeken DEM Partili Beştaş, “Önceki dönem Eş Genel Başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016’dan beri cezaevinde. Onlar hakkında iki defa hatta üç defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 18. madde ihlal kararı verdi, derhal serbest bırakılmaları gerektiği yönünde kararlar verdi. Bu kararlar aynı zamanda Kobanî Davasında yargılanan tüm arkadaşlarımız için de geçerli. Öncelikle bu kararların uygulanması gerekiyor. Tabii ki sadece Demirtaş ve Yüksekdağ değil; aynı zamanda Mine Özer, Çiğdem Mater, Osman Kavala, Can Atalay, Leyla Güven ve siyasi sebeplerle içeride olan daha yüzlerce arkadaşımız için de aynı kararlar söz konusu. Komisyonun bu konuda inisiyatif almasının, irade ortaya koymasının önemli olduğunu vurgulamak isterim” dedi.Beştaş konuşmasında ayrıca şunları söyledi:“Şu anda çok önemli bir tarihsel olanakla ve sorumlulukla karşı karşıya olduğumuzun hepimiz farkındayız. Öcalan bu sürecin sağlıklı ve başarılı şekilde sonuçlanması için büyük bir çaba içindedir. Sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarıyla ilgili defalarca taleplerde bulunuldu.Buna dair çalışmalar devam edecek ama ben yasaları anlattığım için ve kararları anlattığım için umut hakkına atıfta bulunmak isterim.Türkiye’den yapılan başvurularda Abdullah Öcalan davasında 18 Mart 2014 tarihinde karar verildi. Umut hakkının uygulanması gerektiği kararı aynı zamanda hukukun bir gereğidir. Bunu da özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum”