Görüşme başladı: DEM Partili vekiller İmralı'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışının ardından başlayan süreç sonrası DEM Partili milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı adasında görüşüyor.



Adalet Bakanlığı kaynakları da DEM Partili isimlerin İmralı'ya gittiğini doğruladı.



Bahçeli, 22 Ekim'de Öcalan'a çağrıda bulunmuş, TBMM'de konuşmasını yapmasını ve terör örgütünün lağvedildiğini açıklamasını istemişti.



Bahçeli aynı zamanda Öcalan için umut hakkı istemiş, DEM Partili isimlerle yüz yüze görüşülmesi gerektiğini savunmuştu.



Bahçeli'nin çağrılarının ardından DEM Parti, Öcalan'la görüşmek için başvuruda bulunmuştu.