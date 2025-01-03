DEM Parti'nin 'İmralı' temaslarında takvim netleşti: Erdoğan ile de görüşecekler mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışındaki tarihi çağrısı sonrası DEM Parti heyetinden Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, PKK lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık'ta İmralı Cezaevi'nde görüştü.





Görüşme sonrası DEM Parti siyasi partilerle kritik temaslarına başladı. İlk temas dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleşti. Buldan ve Önder ile birlikte yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de heyette yer aldı.





SIRRI SÜREYYA ÖNDER'DEN İLK AÇIKLAMA

Kurtulmuş ile görüşme sonrası Önder kısa bir açıklama yaparak "Yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik. Şimdi Sayın Bahçeli ile devam edecek bu. Sanırım pazartesi CHP, AK Parti ve Meclis'te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bütün bu ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız" dedi. Görüşmenin iyi geçtiğini söyleyen Önder, bir gazetecinin "Umutlu musunuz?" sorusunda "Tabii ki" yanıtını verdi.





DEM Parti heyetinin en kritik görüşmesi ise Kurtulmuş'tan sonra gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, heyeti kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 40 dakika sürdü. Ahmet Türk'ün Bahçeli'ye Mardin işi kehribar tespih hediye ettiği öğrenildi.





TAKVİM NETLEŞTİ

DEM Parti heyetinin merak edilen temaslarında gelecek haftanın programı netleşti. Heyet, 6 Ocak'ta Gelecek Partisi, AKP ve Saadet Partisi ile 7 Ocak'ta ise Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüşecek.





İşte görüşme takvimi:





6 Ocak Pazartesi





11:00 – Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

Yer: Gelecek Partisi Genel Merkezi





13:30 – Abdullah Güler Başkanlığındaki AKP Heyeti

Yer: TBMM





15:30 – Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan

Yer: Saadet Partisi Genel Merkezi





7 Ocak Salı





13:00 - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Yer: DEVA Partisi Genel Merkezi





15:30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yer: Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi







