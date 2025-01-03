Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti'nin 'İmralı' temaslarında takvim netleşti: Erdoğan ile de görüşecekler mi? /03 Ocak 2025 10:48

DEM Parti'nin 'İmralı' temaslarında takvim netleşti: Erdoğan ile de görüşecekler mi?

MHP lideri Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan süreç, DEM Parti'nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık'ta yaptığı görüşmeyle yeni bir ivme kazandı ve DEM Parti heyeti kritik temaslarına başladı. Herkesin merakla beklediği DEM Parti-Bahçeli görüşmesi dün gerçekleşti. Bu görüşme sonrası gözler DEM Parti'nin diğer ziyaretlerine çevrildi. İşte DEM Parti'nin ziyaret takvimi...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışındaki tarihi çağrısı sonrası DEM Parti heyetinden Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder,  PKK lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık'ta İmralı Cezaevi'nde görüştü.

Görüşme sonrası DEM Parti siyasi partilerle kritik temaslarına başladı. İlk temas dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleşti. Buldan ve Önder ile birlikte yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de heyette yer aldı.

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Kurtulmuş ile görüşme sonrası Önder kısa bir açıklama yaparak "Yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik. Şimdi Sayın Bahçeli ile devam edecek bu. Sanırım pazartesi CHP, AK Parti ve Meclis'te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bütün bu ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız" dedi. Görüşmenin iyi geçtiğini söyleyen Önder, bir gazetecinin "Umutlu musunuz?" sorusunda "Tabii ki" yanıtını verdi.

DEM Parti heyetinin en kritik görüşmesi ise Kurtulmuş'tan sonra gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, heyeti kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 40 dakika sürdü. Ahmet Türk'ün Bahçeli'ye Mardin işi kehribar tespih hediye ettiği öğrenildi.

TAKVİM NETLEŞTİ
DEM Parti heyetinin merak edilen temaslarında gelecek haftanın programı netleşti. Heyet, 6 Ocak'ta Gelecek Partisi, AKP ve Saadet Partisi ile 7 Ocak'ta ise Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüşecek.

İşte görüşme takvimi:

6 Ocak Pazartesi

11:00 – Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
Yer: Gelecek Partisi Genel Merkezi

13:30 – Abdullah Güler Başkanlığındaki AKP Heyeti
Yer: TBMM

15:30 – Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan
Yer: Saadet Partisi Genel Merkezi

7 Ocak Salı

13:00 - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
Yer: DEVA Partisi Genel Merkezi

15:30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Yer: Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi


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