Samanyolu Haber /Gündem / DEM'den Bahçeli'ye cevap: 'İmralı hazır, Öcalan hazır' /24 Ekim 2024 15:32

DEM'den Bahçeli'ye cevap: 'İmralı hazır, Öcalan hazır'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından DEM Parti'den yapılacak resmi açıklama merak konusuydu. Açıklama parti sözcüsü Ayşegül Doğan'dan geldi. 

Ayşegül Doğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Tecrit ortadan kalktı diyemeyeceğimizi kendisi (Öcalan) söylüyor. Görüşme sağlandı Ömer Öcalan tarafından. Yıllardır başvurular yapıyoruz ama ilk defa yıllar sonra görüşme sağlandı. 3 satır gibi görünen bu mesaj kendi içinde pek çok mesajı barındırıyor. Birincisi tecridin devam ettiğini kendisi ifade ediyor. İkincisi 'koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik' olduğunu söylüyor. Yani İmralı hazır, sayın Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenlerde. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı.

Sayın Öcalan'ın sağlık durumu iyi. Spekülasyonlar maksatlıdır.

Arka kapı diplomasisi yok. Kamuoyundan gizlenen herhangi bir görüşme yok.

Bu tartışmalar henüz adına 'süreç' diyeceğimiz bir yere evrilmiş değil."
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