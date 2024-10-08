Samanyolu Haber /Gündem / DEM'den Bahçeli'ye cevap : Selamı aldık ama... /08 Ekim 2024 14:52

DEM'den Bahçeli'ye cevap : Selamı aldık ama...

MHP lideri Devlet Bahçeli ile DEM Parti grubuyla tokalaşması hakkında konuşan DEM Partili Ayşegül Doğan, "Tokalaşmak çok kıymetli ama bir yorumda bulunmak için erken" dedi.

SHABER3.COM

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin yeni yasama yılı açılışındaki genel kurulda DEM Parti grubu ile tokalaşmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medyascope'tan Ruşen Çakır'a konuşan Doğan, selamlaşmanın kıymetli olduğunu ancak bunun bir 'başlangıç noktası' olması gerektiğini söyledi. 

'SORUNLARI DİYALOGLA ÇÖZELİM DİYORUZ'

Doğan, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Selamlaşmak, tokalaşmak çok kıymetli çünkü biz şunu söylüyoruz zaten. DEM Parti olarak uzlaşıyla, diyalogla çözelim sorunlarımızı, konuşarak çözelim diyoruz. Bu bir başlangıç noktasıysa normal bir selamlaşmanın ötesinde bir anlam içerir elbette bizim için. Bunu görmek gerekir. Bunun için şu anda buna dair bir yorumda bulunmak için erken.

Ama bu yalnızca bir tokalaşmaysa tabii ki biz de o selamı aldık zaten ama bu tokalaşmanın bizden çok Türkiye için bir anlamı var. Bunlar yalnızca güne, döneme ve bazı siyasi partilerin çıkarlarına göre planlanmış işler değilse anlamı var. Bahçeli 'Ben bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledikten sonra bir birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu, meclis çatısı altında bulunan grupların huzur içinde birlikte çalışmaları gerektiğini söyledikten sonra böyle bir karar verdim' diyor. Ekstra bir anlam yüklemiyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DEM'den Bahçeli'ye cevap : Selamı aldık ama... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:02:49