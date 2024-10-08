DEM'den Bahçeli'ye cevap : Selamı aldık ama...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin yeni yasama yılı açılışındaki genel kurulda DEM Parti grubu ile tokalaşmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.







Medyascope'tan Ruşen Çakır'a konuşan Doğan, selamlaşmanın kıymetli olduğunu ancak bunun bir 'başlangıç noktası' olması gerektiğini söyledi.





'SORUNLARI DİYALOGLA ÇÖZELİM DİYORUZ'





Doğan, konuyla ilgili şöyle konuştu:





"Selamlaşmak, tokalaşmak çok kıymetli çünkü biz şunu söylüyoruz zaten. DEM Parti olarak uzlaşıyla, diyalogla çözelim sorunlarımızı, konuşarak çözelim diyoruz. Bu bir başlangıç noktasıysa normal bir selamlaşmanın ötesinde bir anlam içerir elbette bizim için. Bunu görmek gerekir. Bunun için şu anda buna dair bir yorumda bulunmak için erken.





Ama bu yalnızca bir tokalaşmaysa tabii ki biz de o selamı aldık zaten ama bu tokalaşmanın bizden çok Türkiye için bir anlamı var. Bunlar yalnızca güne, döneme ve bazı siyasi partilerin çıkarlarına göre planlanmış işler değilse anlamı var. Bahçeli 'Ben bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledikten sonra bir birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu, meclis çatısı altında bulunan grupların huzur içinde birlikte çalışmaları gerektiğini söyledikten sonra böyle bir karar verdim' diyor. Ekstra bir anlam yüklemiyor."