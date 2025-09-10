DEM'den CHP'ye destek ziyareti

Halkarın Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın CHP’ye ziyarette bulunacak. DEM Parti’den yapılan açıklamada, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın 11 Eylül Perşembe günü (yarın) saat 15.00’te İstanbul’da CHP’yi ziyaret edecek. Açıklamada, söz konusu ziyarette CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirileceği belirtildi. Görüşmenin CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi’nde (Eski il binası) yapılacağı ifade edildi.





ANKA’nın aktardığına göre, DEM Parti’nin 8 Eylül Pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, “Kayıtsız, şartsız CHP’ye yapılan müdahalelerin karşısında oldukları ve CHP’yle dayanışma içinde olacakları” görüşü hakim olmuştu. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın da Parti’nin destek söylemlerine ek olarak önümüzdeki günlerde uygun bir zamanda Özel’i ziyaret edebileceği de toplantıda konuşulmuştu.





DEM Partililerin CHP’nin yaşadığı durumu “açıktan bir kayyum” ataması olarak nitelendirdiği kaydedilen toplantıda, bu durumun daha önce Parti’nin de başına geldiği şimdi ise başka format ve biçimlerle CHP’ye uygulandığı görüşü ortaya çıkmıştı. Ayrıca toplantıda, bu operasyonların “barış sürecini sekteye uğratan bir pozisyona döndüğü” ifade edilmişti.