DEM'den CHP'ye 'operasyon' ziyareti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile beraberindeki heyet, CHP'li belediye başkanlarına yönelik gözaltı ve tutuklamalar sonrasın CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.





Hatimoğulları’na Eş Genel Başkan Yardımcıları Özlem Zengin, Mahfuz Güleryüz ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Emiraali Türkmen eşlik etti.





Görüşme sonrası Özel ve Hatimoğulları açıklamalarda bulundu.





Özel'in yaptığı konuşmadan bazı kısımlar şöyle:





''Artık Türkiye'de bu operasyonların siyasi operasyon olmadığına inanmayan kimse kalmadı. Meseleyi siyasi angajmanlarla değil de vicdan gözüyle bakan kimse bu operasyonların yolsuzluk operasyonu olduğuna inanmıyor. Herkes bunun siyasi operasyon olduğunu biliyor. Açık ve net şekilde yapılan her şey hem belediye başkanlarının kişilik haklarına, ailelerine, çocuklarına yapılan zulümler bunların hepsi büyük vicdansızlıkla yapılan siyasi işlerdir. Suçları Tayyip Bey'in adayını yenmektir. Suçumuz partimizi birinci parti yapmaktır."





Ekrem İmamoğlu'nun suçu 15 milyonu aşkın oyla aday olmasıdır."





Hatimoğulları, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:





"Bugün CHP'ye yaptığımız ziyaretin amacı, dün sabah düzenlenen şafak operasyonuyla halkın iradesine vurulan darbeye karşı geçmiş olsun dileklerimizi iletmektir.





Bu operasyonları, kayyım anlayışının bir devamı olarak görüyoruz. Türkiye'de bunu en iyi anlayabilecek siyasi parti biziz.





Bugün, bu operasyonların siyasi olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şayet yolsuzluk ya da başka bir suç varsa, herkes hakkında soruşturma başlatılabilir.





Kimse dokunulmaz değil. Ancak bu iddiaların bir kılıf hâline getirilerek siyasi operasyona dönüştürülmesini asla kabul etmiyoruz."