Demek böyle batılıyor... 100 liralık borç için 260 lira borç almışlar

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, devletin iç ve dış borçları yılın ilk sekiz ayında 481.6 milyar liralık artış gösterdi.







Raporda şu görüşlere yer verildi: “Devletin iç ve dış borçlarının toplam tutarı ağustosta, bir önceki aya göre 89.3 milyar lira daha artarak 1 trilyon 810 milyar lirayı geçti. Devletin borçlarının yüzde 54.5'ini, başta dolar ve Euro olmak üzere başka ülkelerin parasıyla alınmış borçlar oluşturuyor. Kur artışının Hazine'ye ağustos ayında getirdiği ek yük ise 49.8 milyar lira oldu.”





Borçların milli gelire oranı yüzde 40.4





Devletin iç ve dış borçlarının ilk sekiz ayda 481.6 milyar liralık artış kaydettiğine işaret edilen raporda “İç borçlar ağustos sonu itibarıyla 1 trilyon 98 milyar lira, dış borçlar ise 712 milyar liraya (97.3 milyar dolar) yükseldi” dendi. Rapora göre, borçlardaki artışın 195 milyar liralık bölümü kurlardaki yükselişten kaynaklandı.





Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dış borçlarının milli gelire oranı da yüzde 40.4 oldu.





Rapora göre, Hazine'nin iç ve dış borçlarının milli gelire oranı ise uzun bir aradan sonra yeniden yüzde 40'ın üzerine yükseldi. 2017 yılı sonunda yüzde 28.2 olan borç stokunun milli gelire oranı ağustos sonu itibarıyla yüzde 40.4'e kadar çıktı. Bütçenin 113 milyar lira nakit açığı verdiği ocak-ağustos döneminde Hazine, bu açığın finansmanı için net olarak 255.9 milyar liralık yeni borçlanmaya gitti.



