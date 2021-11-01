Samanyolu Haber /Ekonomi / "Asgari ücret vatandaşın o işlere yönelmesini sağlamıyor" /01 Kasım 2021 00:01

"Asgari ücret vatandaşın o işlere yönelmesini sağlamıyor"

Gündeme dair açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, asgari ücretli işlere vatandaşın rağbet göstermediğini belirterek, "Demek ki asgari ücret vatandaşın o işlere yönelmesini sağlamıyor. O zaman biraz artış gerekiyor. Ciddi bir artış olacağını zannediyorum." ifadelerini kullandı.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, tv100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında Pınar Işık Ardor'un gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. 

Erken seçim tartışmalarına ilişkin konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Erken seçim yok. Seçime gitmenin bir sebebi olmalı. Bütün dünya pandemi döneminde binbir türlü sıkıntıya girmişken, Türkiye'de piyasa bu anlamda hareketli, daha iyiye giden işler var. Meclis'te çoğunluğu olan bir ittifak var, daha da güzel işler var" dedi. 

 "CİDDİ BİR ARTIŞ OLACAĞINI ZANNEDİYORUM"

Asgari ücret konusunda da değerlendirmelerde bulunan Mehmet Özhaseki, şunları söyledi: "Basit bir örnek: Kayseri Organize Sanayi Başkanı'nın geçenlerde bir ifadesi vardı. 'Eğer asgari ücretten işe başlayacak birisi varsa ileride de maaşları artacaktır. 5 bin kişiye 10 bin kişiye iş var. Kapı açık. Sadece eli tornavida tutsun yeter' diyor. Demek ki asgari ücret vatandaşın o işlere yönelmesini sağlamıyor. O zaman biraz artış gerekiyor. Ciddi bir artış olacağını zannediyorum."
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