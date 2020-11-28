Samanyolu Haber /Gündem / Demek ki Interpol kale alıyormuş... PKK'lı terörist Türkiye'ye iade edildi /28 Kasım 2020 11:35

Demek ki Interpol kale alıyormuş... PKK'lı terörist Türkiye'ye iade edildi

PKK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan M.S., İnterpol Daire Başkanlığı ekiplerince Irak'tan teslim alınarak Türkiye'ye getirildi.

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Karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve İnterpol tarafından uluslararası bültenle aranan PKK/KCK üyesi Irak'ta yakalandı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından terörle mücadelede yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında PKK/KCK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan M.Ş.'nin İnterpol tarafından Irak'ta yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemize iadesi kabul edilen bölücü terör örgütü mensubu M.Ş., 26 Kasım 2020 tarihinde Irak'tan teslim alınarak aynı gün İstanbul Havalimanı'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir. Adı geçen örgüt mensubu, Şırnak'taki faaliyetleri ve arama kayıtlarına istinaden alınan savcılık talimatı doğrultusunda emniyet görevlileri tarafından teslim alınarak 27 Kasım 2020 tarihinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş olup, hakkında gerekli tahkikat başlatılmıştır. Terörle mücadele kapsamında çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

SOYLU "INTERPOL BİZİ KALE ALMIYOR" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada Hizmet hareketi mensubu kişileri kastederek Interpol aracılığıyla Türkiye'ye iade edilmesini istedikleri kişilerle ilgili kırmızı bülten vs taleplerinin işleme konmadığını belirtmişti. 
Interpol, talepleri gelen delillere bakarak karara bağlıyor. 
Deliller uydurma ya da yetersiz ise iade ve kırmızı bülten taleplerini işleme koymuyor.
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