‘Demek ki polis de kabul ediyor eşimin kaçırıldığını, devlette olduğunu’

Siyah Transporter araçla kaçırılan ve 7,5 aydır kendisinden haber alınamayan fizyoterapist Mustafa Yılmaz’ın annesi Nevin Yılmaz ve babası İsmail Yılmaz üçüncü kez gözaltına alındı.





Gözaltı haberini duyuran Mustafa Yılmaz’ın eşi Sümeyye Yılmaz, polis merkezinde geçen ilginç karşılaşmayı Kronos’a anlattı. Emniyette kayınvalidesinin ve kayınpederinin eşine “hain” diyen polis amiriyle karşılaştığını aktaran Yılmaz, şunları söyledi:





Eşime hain diyen amirle ilgili suç duyurusunda bulundum. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da TBMM’de soru önergesi verdi. Polisler bugün eşimin anne ve babasını karşılarında görünce, “Ne işiniz var burada” demiş. Onlar da, “Oğlumuzu aramaya geldik.” demiş. Oğullarını arama eyleminde gözaltına aldıkları sırada oğullarına “hain” dediklerini hatırlatmış. Polis amiri, “Ben hain falan demedim” diyerek sözlerini inkar etmiş. Kayınvalidem de, “Twitter’a bak, videoları var” demiş. Bu sırada konuşmalarına şahit olan başka bir polis, “Suçsuzsa devlet ne yapsın oğlunuzu” diyerek söze karışmış. Demek ki o polis de kabul ediyor eşimin kaçırıldığını ve devlette olduğunu. Annesi de bunun üzerine, “Suçluysa neden kaçırılmadan bir ay önce tahliye edildi, suçlular mahkemeye çıkarılır, kaçırılmaz” demiş.









“Burada iki durum var” diyen Sümeyye Yılmaz, sanıyorum açtığımız davadan, Meclis’teki soru önergelerinden ve de tweeterdaki tepkilerden çekinen polisler inkar yolunu seçiyor. İkincisi, eşime “hain” diyen amirin yanındaki polisin söyledikleri. Onlar da kabul ediyor, devlet kaçırdı. Bunu böyle mi anlamam lazım” diyerek sözlerine şöyle devam ediyor:





Biz bir mafya devleti miyiz? İnsanlar evinin önünden, sokak ortasından nasıl kaçırılır? Eşimin annesi ve babası bugün yine yolda yürürken gözaltına alındılar. Nereye gidecekleri bile belli değil. Rahatça yürüyemeyecek miyiz Kızılay’da artık…









KRONOSNEWS