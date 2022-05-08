Samanyolu Haber /Gündem / Demet Akalın’dan cezaevindeki anneler için çağrı: ‘Ne gerekiyorsa yapılmalı’ /08 Mayıs 2022 14:35

Demet Akalın’dan cezaevindeki anneler için çağrı: ‘Ne gerekiyorsa yapılmalı’

Sanatçı Demet Akalın, anneler günü nedeniyle tekrar gündeme gelen cezaevindeki hamile, hasta ve çocuklu anne için Aile Bakanlığı’na çağırda bulundu.

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Akalın, Nisan ve Mayıs aylarında Edirne cezaevine konular 6 anne için,  “Ne gerekiyosa yapmalıyız, hiçbiri katil değil!” dedi.

Edirne Cezaevi ikisi hasta, 4’ü hamile ve çocuk sahibi anne tutuklu bulunuyor.



Bu konu hakkında başka bir Tweeti daha alıntılayan Akalın, ”Ülkenin önde gelen avukatlarını arıyorum ve işin takipçisiyim! Sarma yapmaktan hapis mi?” diye sordu.



Aktivist Mehmet Ali Uludağ, Edirne cezaevinde bulunan tutuklu kadınlarla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi:

Fotoğrafdaki kadınlar Afganistan’da olsaydı dünyayı ayağa kaldırırdınız değil mi? Edirne’de TUTUKLU

“Edirne’de TUTUKLU KADINLAR!
8 aylık hamile Ceyda Nur Eroğlu
5 aylık hamile Aslı Ünlü
4 çocuk annesi Hilal Sakman
3 çocuk annesi Münire Akyol
2 çocuk annesi Esra Yeşil
%86 engelli Şerife Sulukan”

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