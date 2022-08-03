Samanyolu Haber /Gündem / Demet Akalın'dan 'şampanya' açıklaması /03 Ağustos 2022 13:04

Demet Akalın'dan 'şampanya' açıklaması

İşletme yöneticisinin kafasından aşağıya şampanya döktüğü görüntüler büyük tepki çeken Demet Akalın'ın konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptığı belirtildi.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Bodrum’da konser veren Demet Akalın, içtiği şampanyayı elma suyuna benzettikten sonra garson olduğu iddia edilen kişinin başından aşağı dökmüştü. Demet Akalın’ın bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Konuyla ilgili açıklaması sonrasında sosyal medya kullanıcıları Akalın’a daha sert tepki göstermeye başladı. Son olarak, başına şampanya dökülen kişi olan olayın baş aktörü isim, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

DEMET AKALIN'I SAVUNDU

Başından aşağı şampanya dökülen kişinin garson değil, işletme müdürü Murat Yaşar olduğu ortaya çıktı. Murat Yaşar da Demet Akalın’ı savundu.

"AŞAĞILIK BİR DURUM YOK!"

Demet Akalın'la çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlayan Murat Yaşar şu ifadeleri kullandı:

"Solistimiz ile 2018 yılından bu yana çalışıp birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Bu durum tamamen espri amaçlıdır. Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu şampanya olayı aşağılık bir durum içeren bir şey barındırmamaktadır."

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