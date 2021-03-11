Samanyolu Haber /Gündem / Demet Akbağ'dan Rasim Öztekin açıklaması: Koronavirüs sebebiyle galiba ihmal etmiş /11 Mart 2021 23:40

Demet Akbağ'dan Rasim Öztekin açıklaması: Koronavirüs sebebiyle galiba ihmal etmiş

oyuncu Demet Akbağ, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden ünlü oyuncu Rasim Öztekin ile ilgili yaptığı açıklamada "Koronavirüs sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş” ifadelerini kullandı.

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T24'te yer alan habere göre oyuncu Demet Akbağ, dün son yolculuğuna uğurlanan 62 yaşındaki usta sanatçı Rasim Öztekin hakkında, "Koronavirüs sebebiyle olması gereken bir ameliyatı galiba ihmal etmiş” dedi. 

TV100'de yer alan habere göre, Akbağ “Çok kötü bir gün geçirdim, çok ağladım. Söylenecek hiçbir şey yok. Rasim’i çok genç kaybettik. Hepimiz çok çok üzgünüz" dedi. Demet Akbağ, “Kalp zaten problemliydi. Birkaç sene önce pil takılmıştı. Bir de Koronavirüs sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş” ifadelerini kullandı.

Demet Akbağ, “Doktor damarlardan biriyle ilgili ‘tekrar kontrole gelmen lazım’ demiş. Hastanelere bu dönemde çok gitmek istemiyoruz ya o da biraz ihmal etmiş galiba. Ani gelen bir kalp krizi aramızdan aldı onu. Hepimizin başı sağ olun” açıklamasını yaptı. 
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