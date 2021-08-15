Samanyolu Haber /Gündem / Demet Evgar’dan hamile tutuklu Huriye Acun’a destek: Lütfen sesini duyun /15 Ağustos 2021 14:52

Demet Evgar’dan hamile tutuklu Huriye Acun’a destek: Lütfen sesini duyun

39 gündür Konya E Tipi Cezaevinde kalan 8,5 aylık hamile Huriye Acun’a Demet Evgar’dan destek geldi. Evgar, “Lütfen sesini duyun” diyerek yetkililere seslendi.

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Oyuncu Demet Evgar, cezaevinde doğurmak üzere olan 8,5 aylık hamile Huriye Acun’a destek verdi. Cezaevi filmlerinde ve dizilerinde oynadığı rollerle çok beğenilen Evgar, 7 Temmuz’dan bu yana Konya E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Acun’un cezaevinde doğum yapmaması için Twitter’da başlatılan kampanyaya destek verdi. Evgar, yetkililere seslenerek “Lütfen sesini duyun.” dedi.



OĞUMA GÜNLER KALDI
Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında yargılanan Huriye Acun, ilk çocuğu Umut’a da 7 aylık hamileyken 2016’da gözaltına alınmış, hamilelik gerekçesiyle imza şartıyla serbest bırakılmıştı. Sınıf öğretmeni Huriye Acun, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Acun’un dosyası Yargıtay’da bulunuyor.

Uğur Acun eşinin neden tutuklandığını KHK TV’ye şöyle anlattı:

“Eşimin hükmü kesinleşmedi henüz. Tutuklu durumunda. Eşim uzun süre köyde yaşadı. Herhangi bir yapılanmanın içinde değildi. Konya’nın güney sınırına bağlı bir köyde yaşadı. Dedesine baktı. Yaklaşık 3-4 senedir orada. Normalde yargılandığı Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Daha sonra İstinaf Mahkemesi kararı bozdu. Tekrar yargılandı ve adli kontrol şartı kararı verildi. Herhangi bir yakalama kararı yoktu hakkında. Beklemediğimiz bir şekilde birdenbire tutuklandı.”

Eşinin doğumuna günler kaldığını söyleyen Uğur Acun, “Eşim cezaevinde ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Çamaşırlarını dahi yıkayamıyor. Kaldığı alan çok dar. Sezeryanla Doğuma günler kalmışken @TCYargitay karar vermiyor.” dedi. 
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