DEM'in 'iktidar tutumunu netleştirmeli' talebine Numan Kurtulmuştan yanıt geldi: 'Gidilebilir'

Doğan konuyla ilgili uyardı: “Çok kritik, çok tarihi gelişmelerin orta yerindeyiz. Hiç kimsenin ama hiç kimsenin bu sürece katkı koymak istemeyenler olabilir. Bu süreci desteklemek istemeyenler olabilir. Ama sürece karşıtlık yapmak buradan da başka tür siyasi ikballer ummak Türkiye'ye kaybettiriyor. Hepimize kaybettiriyor.”

















TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İmralı ziyaretine yeşil ışık



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı adasını ziyareti ile ilgili de açıklamalarda bulundu



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle TBMM İstanbul Florya Atatürk Deniz Köşkü ve Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"BÖYLE BİR ADIM ATILABİLİR"



Kurtulmuş açıklamalarında komisyonun teröristbaşı Öcalan'ı ziyareti ihtimaline ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir. Kararı verecek Komisyonumuz. Karar alırsa ona göre hareket edilir. Milli güvenlikle ilgili kurumlarımızın tespiti yapmasından sonra TBMM'nin konunun gerektirdiği birtakım yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesi mümkün"



PAZARLIK İDDİALARINI REDDETTİ



"Dolayısıyla herhangi bir şekilde örgütle devlet arasında bir pazarlık söz konusu değildir, bugüne kadar da olmamıştır. Örgütün de maksimalist taleplerle gündeme gelmediğini zaten kamuoyuna yapılan açıklamalarla da biliyoruz. Örneğin, federasyon gibi, birtakım ayrıcalıkların tesis edilmesi gibi, başka bir dilin Türkçenin yanında resmi dil olmasının talep edilmesi gibi bazı taleplerin gündeme gelmediğini biliyoruz. Dolayısıyla bunun bir pazarlık süreci olmadığı, devletin iradesinin, terörsüz bir Türkiye'yi kurma iradesiyle birlikte terör örgütünün de kendisini feshetme süreciyle ilgili kendisinden beklenen adımları atmaya başlaması. Henüz adımların tamamlandığını ifade edecek noktada değiliz ama özellikle 26 Ekim açıklamasıyla birlikte, yani artık Türkiye sınırları içerisinde hiçbir şekilde terör faaliyeti yapılmayacağına ilişkin açıklamayla birlikte konu yeni bir safhaya, yeni bir merhaleye gelmiştir. Dolayısıyla bu meselenin de çok önemli olduğunu, toplumumuzun büyük kesimlerinin de buna bu şekilde baktığının altını çizmek isterim."

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin düzenlediği basın toplantısında İmralı süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.Doğan, PKK'nın silah bırakma yönündeki adımlarına rağmen siyasi süreçte ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Örgütün Süleymaniye’de silahları yakmasının üzerinden 5 ay geçtiğini hatırlatan Doğan, “En nihayetinde çok önemli bir başka kavşağa gelindi. 26 Ekim'de yeni bir açıklama geldi ve bu açıklamayla da Türkiye'den tüm güçlerini geri çekeceğini ifade etti örgüt” dedi.'Aradan geçen zamana rağmen herhangi bir adım atılmadı'Ancak aradan geçen zamana rağmen Doğan, herhangi bir adım atılmadığını söyledi.Hukuki sürecin belirsizliğine dikkat çeken Doğan, Meclis’te oluşturulan komisyonun toplanamamasını eleştirdi.Sürece ilişkin Devlet Bahçeli gibi siyasilerden gelen açıklamalara da atıf yapan Doğan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın da “Taraflar dinlensin” yönünde ifadeleri olduğunu hatırlattı. Doğan, bu kadar gelişmelerin olduğu bir dönemde komisyonun neden toplanmadığını eleştirdi.'Sürecin devamı için cesur adımlar atılacak mı?'DEM Partili Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’ın rolüne ilişkin şunları söyledi:“Sayın Öcalan yalnızca PKK'nın kurucu önderi değil. Sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları, etkili bir liderlik gücünden bahsediyoruz. Sınırlı koşullarda sınırlı imkânlarla devasa bir sorunu eşit bir kardeşlik hukuku temelinde silahları tümden ve kalıcı bir biçimde devre dışı bırakarak stratejik bir değişim ve dönüşümle bir süreç yürütmeye çalışıyor.”Doğan şu soruları sordu: “Şimdi asıl aktörü, ana muhatabı duymadan, görüşleri komisyona ulaşmadan, doğrudan iletişim olanakları sağlanmadan patinaj yapmaya devam mı edilecek? Yoksa sürecin ivme kazanması için cesur adımlar mı atılacak?”Doğan, iktidara da çağrı yaptı. İktidarın net bir tutum takınmasını isteyen Doğan "İktidar Partisi bu konudaki tutumunu herhangi bir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde net bir biçimde ifade etmeli, açıklamalı.Aksi başka tartışmalara neden oluyor. Siyasi irade burada cesurca davranmaya dönük gayretinde göstermeli. Duyulmak istenen ses, ihtiyaç duyulan ses de tam olarak bu. Yani şimdi artık Sayın Abdullah Öcalan'ı dinleme zamanı, silahların devre dışı bırakılması, bunun kalıcı hale getirilmesi, bir arada eşit bir yaşamın inşa edilmesi, Türkiye'nin hukuk devletine dönmesi için en çok inisiyatif alan meselenin ana aktörünü dinleme önerilerini komisyona ulaştırma vakti.Bazı medya kuruluşlarının sürece yönelik tavrını da eleştiren Doğan, “Komisyon İmralı'ya gitmesin manşetleri atanlar şunu bilsinler. Manşet atmak kolay olabilir. Ancak atılan manşetlerin vebalini taşımak kolay değil” diye konuştu.Doğan'dan medyaya uyarıMedyada İmralı süreci ile ilgili çıkan olumsuz haberlere de tepki gösteren Doğan AKP’ye yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak’ı eleştirdi.Doğan açıklamasının sonunda AKP medyasının önde gelen gazetelerinden Yeni Şafak'ın İmralı görüşmesine karşı çıkmasına tepki gösterdi. Doğan bununla ilgili “Manşet atmak kolay olabilir. Ancak atılan manşetlerin vebalini taşımak kolay değil” dedi.