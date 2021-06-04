Samanyolu Haber /Spor / Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay ile ilgili yeni karar /04 Haziran 2021 19:17

Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay ile ilgili yeni karar

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimiden uzun bir yenilmezlik serisi yakalayan ve bu sezon Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi’ne temsil edecek olan Demir Grup Sivasspor'da başarılı teknik adamla ile devam etme kararı alındı.

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Demir Grup Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Bu sezon Süper Lig’de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken ve 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazanan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yola devam kararı alındı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Çalımbay'la yeniden anlaştığını sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu. Paylaşıma, “Sivas’ın takımı, Sivas’ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı. Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3. sezonda da yolumuza devam ediyoruz. Yenilmezler” notu eklendi.

Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim topladı.

İmza töreni düzenlenecek

Sivasspor Kulübü, deneyimli çalıştırıcı için imza töreni düzenleyecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın yapılacak olan imza töreni saat 12.00’de başlayacak.
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