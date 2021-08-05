Samanyolu Haber /Spor / Demir Grup Sivasspor Avrupa'da dolu dizgin /05 Ağustos 2021 22:58

Demir Grup Sivasspor Avrupa'da dolu dizgin

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova'nın Petrocub takımını eleyen Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turu ilk maçında da Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u 2-1 yendi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u 2-1 yendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum karşılaştı.

Gürcistan'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona ererken 54. dakikada temsilcimiz golü kalesinde gördü. Ceza sahasına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mamuchashvili, kaleci Ali Şaşal'ı avlamayı başardı. 75. dakikada Kayode, Sivasspor'un aradığı golü attı ve skora denge geldi. Temsilcimiz 90+4'te Kayode ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 12 Ağustos'ya Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Öte yandan, maçtan önce Türkiye'de çıkan orman yangınları ve Dinamo Batum altyapısında forma giyen genç bir futbolcunun vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.
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