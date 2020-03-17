Demir Grup Sivasspor büyük bir fırsatı kaçırdı: İşte son puan durumu

Haftanın son maçında zirve mücadelesi veren Sivasspor, Antalyaspor deplasmanından eli boş döndü. Seyircisiz oynan maçta ev sahibi takım, 81’de Veysel Sarı’nın attığı golle üç puanı kazandı.





Süper Lig’de 26. hafta karşılaşmasında Tamer Tuna’nın takımı Antalyaspor ile Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı. Antalya Stadyumu’nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Antalyaspor 1-0’lık skorla kazanmayı başardı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 81. dakikada Veysel Sarı kaydetti. Zirve yarışı veren 4 takımın puan kaybettiği haftada Sivasspor eline geçen fırsatı kullanamadı.





SİVASSPOR 10 KİŞİ KALDI





Sivasspor’da Marcelo Goiano 85. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol atan Sivasspor bu ünvanını da yitirdi. Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 30 puana yükselirken, yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı. Sivasspor şampiyonluk yolunda yara alarak 49 puanda kaldı ve 3 hafta sonra yenildi. Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Denizlispor’u konuk edecek.





MAÇ KORONAVİRÜS NEDENİYLE SEYİRCİSİZ OYNANDI





Süper Lig’de 26. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 26. hafta maçları seyircisiz oynandı. Haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’u 1-0 yendi. Süper Lig’de sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 53’e çıkardı ve haftayı averajla lider bitirdi. Aynı puana sahip Medipol Başakşehir ise ikinci sırada yer aldı.





Derbi maçta Beşiktaş ile sahasında golsüz berabere kalan Galatasaray ise haftayı 50 puanla üçüncü sırada tamamladı.





İŞTE SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 26. HAFTA SONRASINDA OLUŞAN PUAN DURUMU



