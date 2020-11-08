Samanyolu Haber /Spor / Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçında 3 gol /08 Kasım 2020 22:18

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçında 3 gol

Spot Toto Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3. sıraya yükseldi.

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Galatasaray, Sivasspor'a konuk olduğu maçta rakibini 2-1'lik skorla yenerek galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Spot Toto Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu.

Rakibini 2-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, böylece ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkararak yükselişini sürdürürken, Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti ise üç maça çıktı. 

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Younes Belhanda ve 48. dakikada Arda Turan kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü ise 76. dakikada Caner Osmanpaşa'dan geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray 16 puana yükselerek 3. sıraya yükselirken, Demir Grup Sivasspor ise 8 puanda kaldı. 

Galatasaray ligin 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Demir Grup Sivasspor ise Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İşte son puan durumu


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