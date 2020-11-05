Samanyolu Haber /Spor / Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçında 2 gol vardı /05 Kasım 2020 23:46

Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçında 2 gol vardı

UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı ağırlayan Demir Grup Sivasspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 yendi.
 
UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile Qarabağ karşı karşıya geldi.

Sivasspor, müsabakayı 11. dakikada Caner Osmanpaşa ve 88. dakikada Kayode'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.

Bu sonucun ardından 3 puanı hanesine yazdıran Sivasspor üçüncü sıraya yükselirken, henüz puanla tanışamayan Azerbaycan ekibi ise son sırada yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip gruptaki dördüncü maçında 26 Kasım Perşembe günü yine Karabağ ile karşılaşacak.
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