Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçında 2 gol vardı

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 yendi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile Qarabağ karşı karşıya geldi.





Sivasspor, müsabakayı 11. dakikada Caner Osmanpaşa ve 88. dakikada Kayode'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.





Bu sonucun ardından 3 puanı hanesine yazdıran Sivasspor üçüncü sıraya yükselirken, henüz puanla tanışamayan Azerbaycan ekibi ise son sırada yer aldı.





Kırmızı-beyazlı ekip gruptaki dördüncü maçında 26 Kasım Perşembe günü yine Karabağ ile karşılaşacak.