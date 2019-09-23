Trabzonspor 90+6'ta yıkıldı

Sivasspor ve Trabzonspor uzatma dakikalarına 1-1 berabere girdi. 90+6'da Uğur Çiftçi sahneye çıktı ve skoru ilan etti: 2-1.





Bu sonuçla Trabzonspor 6 puanda kalırken, Sivasspor ise puanını 8'e çıkardı



