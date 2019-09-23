Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor 90+6'ta yıkıldı /23 Eylül 2019 21:58

Trabzonspor 90+6'ta yıkıldı

Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelen Sivasspor ile Trabzonspor karşılaşmasında 3 gol vardı. Ev sahibi ekip galibiyet golünü 90+6'da attı.

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Sivasspor ve Trabzonspor uzatma dakikalarına 1-1 berabere girdi. 90+6'da Uğur Çiftçi sahneye çıktı ve skoru ilan etti: 2-1.

Bu sonuçla Trabzonspor 6 puanda kalırken, Sivasspor ise puanını 8'e çıkardı

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

Trabzonspor, 3. dakikada golü buldu. Sörloth'un pasında topla buluşan Avdijaj'ın ceza yayı üzerinden yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören pozisyondan etkili şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

7. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza yayı civarından etkili şutunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

32. dakikada Sosa'nın kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa topu kontrol etti.

36. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Campi'nin kafa vuruşunda, kaleci Samassa gole izin vermedi.

41. dakikada Sivasspor skoru eşitledi. Emre Kılınç'ın soldan savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fernando, ceza alanı sol çaprazından kalesini terk ederek açıyı kapatmaya çalışan kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından yerden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda tempo düştü. Taraflar kontorllü oyunu tercih ediyor.

80. dakikada VAR uyarısı ile gelen penaltıyı Sörloth gole çeviremedi.

90 artı 6’da Uğur Sivasspor’u öne geçirdi.

Maç 2-1 bitti.

Stadyum: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 38 Fernando), Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Avdijaj, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth

Goller: Dk. 3 Avdijaj (Trabzonspor), Dk. 41 Fernando (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 45+1 Campi (Trabzonspor)

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