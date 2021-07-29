Samanyolu Haber /Spor / Demir Grup Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladı /29 Temmuz 2021 23:11

Demir Grup Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u konuk eden Demir Grup Sviasspor, ilk maçta olduğu gibi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak tur atlayan ekip oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Demir Grup Sivasspor sahasında, Petrocub ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya baskılı başlayan Demir Grup Sivasspor, Hakan Arslan’la gole yaklaştı. İlk 15 dakikada baskılı oyununu sürdüren Demir Grup Sivasspor, aradığı golü bulamazken ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya da iyi başlayan temsilcimiz, 64. dakikada üstünlük golünü buldu. Uğur Çiftçi’nin sol kanattan yaptığı ortada Kayode düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Üstünlük golünün ardından Petrocub’un defansta bıraktığı boşluklarda pozisyon yakalayan Demir Grup Sivasspor farkı artıramadı. Maçın kalan bölümünde başka gol olmazken karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Alınan sonuçla birlikte Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bir üst tura yükselirken 3. eleme turunda Dinamo Batum ile eşleşti.

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