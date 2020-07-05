Samanyolu Haber /Spor / Demir Grup Sivasspor'a şampiyonluk yolunda büyük darbe /05 Temmuz 2020 22:15

Demir Grup Sivasspor'a şampiyonluk yolunda büyük darbe

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan ekiplerden Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da Kasımpaşa ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

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Spor Toto Süper Lig'de liderlik için mücadele eden takımlar arasında bulunan Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa deplasmanında puan bıraktı. Demir Grup Sivasspor, 10 kişi kalan rakibi ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk ihtimalini mucizelere bıraktı. 

Süper Lig’in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Kasımpaşa, 62. dakikada Hadergjonaj’ın çift sarı karttan kırmızı kart görmesi sonrası maçı 10 kişi tamamladı.

Düşük tempoda ve pozisyon açısından kısır geçen maçta Demir Grup Sivasspor’un Kone ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmazken, mücadele golsüz beraberlikle sona erdi. Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti üç maça çıkarken, Kasımpaşa'nın beş maçlık galibiyet serisi sona erdi

Bu beraberlikle puanını 54 yapan Demir Grup Sivasspor, lider Medipol Başakşehir’in 9 puan gerisine düştü. Kasımpaşa ise 36 puana ulaştı.
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