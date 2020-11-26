Demir Grup Sivasspor'dan UEFA Avrupa Ligi'nde kritik galibiyet

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Karabağ'ı 3-2 yenerek gruptan çıkma yolunda iddiasını sürdürdü.





UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Karabağ ile Sivasspor, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.





Sivasspor, iki kez geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 yenmeyi başarırken, üç puanı getiren golleri Kone (40' pen. ve 79') ile Kayode (58') kaydetti.





Gruptaki diğer maçta Maccabi Tel Aviv ile Villarreal 1-1 berabere kaldı.





Kırmızı-beyazlı ekip gruptaki 5. maçında 3 Aralık Perşembe günü lider Villarreal'i konuk edecek.





Puan Durumu:



