Demir kubbe Hizbullah füzelerini vurdu, İsrail 'OHAL'i uzattı

Lübnan'dan atılan 10 kadar roketin işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da sınıra yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta açık alana düştüğüne işaret edilerek, Aşağı Celile bölgesine de 30 kadar daha roket atıldığı ifade edildi.





İş yerlerinin yakınlarında güvenli bir sığınak bulunması halinde çalışmaların devam edebileceği bildirildi. Bu bölgelerdeki tüm plajların kapalı kalmaya devam edeceği vurgulandı.





Hizbullah, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına yüzlerce roketle karşılık verdi. İsrail'in hava savunma sistemi 'demir kubba' roketleri imha etti; ordu Hayfa'nın kuzeyinden Lübnan sınırına kadar uzanan bölgedeki "güvenlik talimatları"nı çarşambaya kadar uzattı.Lübnan'a şiddetli hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'dan en az 165 roket atıldığını duyurdu.Gazete Duvar'da yer alan habere göre İsrail ordu sözcülüğü, Golan Tepeleri'nin kuzeyine 25 kadar roket atıldığı, Hayfa çevresinin ise 15 kadar roketle hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin roketlerin çoğunu imha ettiği, bazı roketlerin açık alanlara düştüğünü açıkladı.İsrail ordusu ayrıca sabah saatlerinden itibaren Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü 800 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.Aynı şekilde, İsrail'in Hadera kentinden sınıra kadar uzanan kuzeydeki bölgede hava sahasının kapatıldığı paylaşıldı.İç Cephe Komutanlığı, Hayfa'nın kuzeyinden itibaren sınıra kadar uzanan bölgede yayınladığı güvenlik talimatlarını çarşamba akşamına kadar uzattı.Talimatlara göre, bu bölgelerde eğitime ara verildi, açık alanlarda 10, kapalı alanlarda sığınak bulunması durumunda 100 kişiden fazla toplanmalar kısıtlandı.Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında artan gerginlikler nedeniyle Orta Doğu'ya ek asker göndereceğini açıkladı.Pentagon'dan AA'ya yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu'daki artan gerginlikler ve tedbirleri çoğaltmak nedeniyle, bölgede halihazırda bulunan güçleri güçlendirmek için az sayıda ek ABD askeri personeli gönderiyoruz" ifadelerine yer verildi.Nereye ne kadar asker gönderileceği sorularına ise "Operasyon güvenliği nedeniyle, belirli ayrıntılar hakkında yorum yapmayacağız veya bilgi vermeyeceğiz" ifadesi kullanıldı.ABD'nin şu an bölgede yaklaşık 40 bin civarında askeri bulunuyor.