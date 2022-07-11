Demir Yumruk soruşturmasında AKP detayı! İşte kayyım atanan 39 şirket

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.





Halktv’nin haberine göre; Ankara Sulh Ceza Hakimliği, soruşturmayı yürüten savcılığın talebi ile 39 şirkete kayyum atanmasına karar verdi. Söz konusu şirketler TMSF denetimine geçti. 4 Temmuz tarihli kararda, Erol Evcil, Melih Karabacak ve Hüseyin Eryılmaz’ın liderlik ettiği iddia edilen 3 grubun faaliyetleri ayrıntılı olarak yer aldı. Buna göre, kamunun zarara uğratılmasına ağırlıklı olarak, kurulan naylon fatura ve hayali satışlar neden oldu. Bu amaçla, sürecin takibinin yapıldığı WhatsApp gruplarının yanı sıra, engelli veya işsiz kişiler üzerine çok sayıda paravan firma kuruldu.





En büyük zararı Karabacaklar Grubu verdi

Kararda, üç grubun kamuya verdikleri zarara ilişkin ayrıntılı bilgi de yer aldı. Buna göre Melih Karabacak’ın başında olduğu iddia edilen grup, kamuyu 20 milyar 645 milyon 967 bin lira zarara uğrattı. Bu tutarla, üç grup arasında kamu zararına en fazla yol açan grubun Karabacaklar grubu olduğu anlaşılıyor. Evcil grubunun kamuya verdiği zarar ise 3 milyar 955 milyon 628 bin TL olarak kayda geçti. Eryılmazlar grubunun kamuya verdiği zarar ise 1 milyar 436 milyon 160 bin TL olarak hesaplandı.





Kayyım ataması yapılan 39 şirketin listesi de hakimlik kararında yer aldı. İşte o şirketler:





Eryılmaz Grubu Şirketleri:





*Beha Gayrimenkul Demir Çelik Limited Şti.

*Eryılmazlar Gayrimenkul Yatırım AŞ

*Eryılmazlar Metalürji AŞ

*ERS Group Yatırım Demir Çelik Şti.

*Eryılmazlar Petrol ve Turizm Şti.

*Eryılmazlar Yapı Malzemleri Ltd. Şti.

*Eryılmazlar Metal Sanayi AŞ

*Eryılmazlar Çelik Demir Yapı Şti.

*ERS Grup Demir Çelik Şti.

*Eryılmazlar Enerji İnşaat Demir Çelik Şti.





Evcil Grubu şirketleri:





*ABA Çelik Demir AŞ

*AK Havacılık ve Ulaştırma Hizmetleri AŞ

*EEH Havacılık ve Ulaştırma AŞ

*Zeytin Elektrik Enerji Şti.

*Eşrefoğlu Demir Çelik AŞ

*Ere Çelik Demir İnşaat Şti.

*Baba Çevre AŞ





Karabacaklar Grubu şirketleri:





*Özdemir Bims İnşaat Temizlik Şti.

*Efom Enerji Toptan Satış Şti.

*Yaca Otomotiv İnşaat Şti.

*Detaş Konut İmar AŞ

*Detaş Saç Profil AŞ

*Ede Yatırım Gayrimenkul AŞ

*Ederay İnşaat AŞ

*Göktürk Sac Metal AŞ

*Kehribar Enerji Üretim AŞ

*Metaleks İnşaat AŞ

*Teknomel Yapı AŞ

*Özalparslan Gayrimenkul AŞ

*BMY Grup Demir Çelik AŞ

*Suba Demir Çelik Pazarlama AŞ

*Özbey Demir ve Yapı Malzemeleri Şti.

*Ege DÇ Demir Çelik Şti.

*Metropol Grup Sac AŞ

*AKC Demir Çelik İnşaat AŞ

*Mardem Demir Çelik AŞ