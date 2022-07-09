Demir Yumruk'ta ‘cirolu çek’in şifresi: Kur'an

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün 3 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlediği 'Demir Yumruk' operasyonunda tutuklanan Melih Karabacak’ın grubundaki şüphelilerin, işledikleri suçu gizlemek amacıyla kurdukları paravan şirketlerin kaşelerini çeklerin arkasına bastıkları tespit edildi. Bu yöntemi de vergi müfettişlerinin incelemesine yakalanmamak için yaptıkları öğrenildi.DHA’nın haberine göre, telefon konuşmalarında polis dinlemesine takılmamak için de 'cirolu çek'ler için 'Kur'an' şifresini kullandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, "Kasanın üzerinde Kur'an var, onu bana getir" konuşmaları, polis dinlemesine takıldı.Soruşturma kapsamında dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan suç örgütü lideri Melih Karabacak hakkında, 2019 yılında yine benzer suç kapsamında paravan şirketler üzerinden sahte fatura keserek, devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle vergi incelemesi başlatıldığı ancak yeterli delil bulanamadığı belirtildi. Kardeşi Alican Karabacak ile 2019'da bu vergi incelemesi nedeniyle aralarının bozulduğu, Alican Karabacak’ın ağabeyi Melih Karabacak’ın grubundan ayrılarak kendi grubunu oluşturduğu ve yeni bir başlangıç yaparak soyadını 'Cengizoğlu' olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Alican Karabacak (Cengizoğlu) emniyette verdiği ifadesinde, ağabeyi Melih Karabacak’ın yaptığı usulsüz işlerden dolayı kendisiyle kavga ederek ayrıldığını, ağabeyi ve bu işlerle bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü ancak tutuklananlar arasında yer aldı.