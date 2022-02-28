Demire bir ay içinde 3’üncü zam: Ödemeler dolarla

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR) zam bombardımanına devam ediyor. Kangal marka inşaat demirinden katran boyasına kadar bütün mamûllerin fiyatını artıran KARDEMİR birim fiyatları ise, dolar olarak belirledi.







1 Şubat 2022 tarihinde fiyatları artıran KARDEMİR 10 gün geçmeden bütün mamûllerde ton başına ortalama 40 dolar zam yapmıştı. KARDEMİR, 28 Şubat 2022 Pazartesi gününden itibaren 15 dolar (207 TL) daha zam yaptı.





Demir fiyatlarına peş peşe gelen zamlar sebebiyle inşaat maliyetlerindeki artış daha da hızlanacak ve konut fiyatlarının gerilemesini bekleyenler yine hayal kırıklığına uğrayacak.







HEM ZAM HEM DE BAZI MAMÛLLERDE KUR FARKI





Genel Müdür Necdet Utkanlar ile Genel Müdür Yardımcısı Zafer Demirtaş imzalı zamlı tarife 28 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.





Kronos’un edindiği bilgiye göre; KARDEMİR bayilerine tebliğ edilen zamlı tarife ile inşaatta kullanılan 5,5 milimetre kangal demirin (SAE 1006-00) ton başına fiyatı 865 dolara (11 bin 945 TL) yükseldi. SG2 demirin fiyatı ise 980 dolara yükseldi.





Kangal (6-27 mm) 16MnCr5 kodlu demirin tonu 1.010 dolarda satılacak. “32CrB4” demirin fiyatı ise, 1.045 dolar oldu.





Bayilere gönderilen zamlı tarifenin dipnotunda fiyatlara Katma Değer Vergisi’nin (KDV) dahil olmadığı ve Damga Vergisi’nin alıcı tarafından ödeneceği vurgulanıyor.





PLATİNA (TON):





25-80 x 200-405 mm (S235JR): 1.045 dolar





25-80 x 410-520 mm (S235JR): 1.065 dolar





25-80 x 200-405 mm (C40, C45): 1.080 dolar





25-80 x 200-405 mm (C40, C45): 1.100 dolar





KOK FABRİKASI YAN MAMULLERİ (TON):





Katran Boyası: 470 dolar





Kreozot: 500 dolar





Yol katranı (RT 2): 475 dolar





Yol katranı (RT 9): 460 dolar





Pres naftalin: 525 dolar