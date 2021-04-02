Demirören, 1 yılda 81 milyon lira zarar eden Hürriyet'i kapatıyor mu?

Hürriyet, 2020 yılında 80,8 milyon lira zarar açıkladı. İnternete geçileceği iddialarını daha önce yalanlayan Demirören Medya Grubu bu yıl Hürriyet'in internet yayıncılığı için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Hükûmete yakınlığı ile bilinen Demirören Holding, Doğan Medya Grubu'nu 2018’de devralmıştı.







Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen toplantı tutanağına göre Hürriyet, geçen yılı 80,8 milyon net dönem zararı ile kapattı. Bu miktar, geçmiş dönemden kalan toplam 407 milyon liralık zararın üstüne eklendi.





Journo’nun haberine göre, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine 2020’de huzur hakkı dâhil 6 milyon 43 bin lira ödeme yaptığını açıklayan Hürriyet, 2021’de ise onlara herhangi ücret ödenmemesini kararlaştırdı.







Demirören Holding, Hürriyet dâhil Doğan Medya Grubu şirketlerini 2018’de 916 milyon dolara satın almıştı. Holdingin, bu satış için Ziraat Bankası’ndan iki yılı geri ödemesiz 10 yıl vadeyle 675 milyon dolar kredi kullandığı bildirilmişti.





DEMİRÖREN: DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI





Bugün Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hisselerinin yüzde 79’u, Demirören Medya Grubu’nun elinde. Kalan kısım ise borsada işlem yapan azınlık hissesi sahibi yatırımcılarda bulunuyor. Borsada hisseleri 1,89 lira seviyesinden işlem gören şirketin piyasa değeri ise 1,1 milyar lira.





“Dijital dönüşüme geçiş var mı?” sorusuna Demirören Holding’den, “Pandemi nedeniyle tirajımız malumunuz üzerine yüzde 15 düşmüştür. Ayrıca evet, dijital dönüşüm için gerekli çalışmalar ve projelerimiz bulunmaktadır” yanıtı geldi.





İNTERNETE GEÇİŞ, GEÇEN YIL YALANLANMIŞTI







Demirören Medya Grubu, Mayıs 2020’de dijital dönüşüme geçileceği iddialarını şu açıklamayla yalanlamıştı: “30 Mayıs Cumartesi günü bir haber sitesinde yer alan şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu’nun bünyesindeki tüm gazetelerin dijital dönüşüme geçeceği, basımlarının durdurulacağı ve yayınlarına sadece internet üzerinden devam edeceklerine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. Medya grubumuz bünyesinde faaliyet gösteren gazetelere ilişkin bu tür kasıtlı ve asılsız iddialara kamuoyunun ve yatırımcılarımızın itibar etmemesi önemle rica olunur.”